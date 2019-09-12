"Настаиваем, чтобы состоялась в сентябре": Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в "нормандском формате"

Зеленский подчеркнул, что для него окончание войны и возвращение всех пленных является приоритетной задачей как для президента.

Украинская сторона надеется, что встреча лидеров стран "нормандского формата" состоится в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистё пресс-конференции в Киеве.

"Сейчас, скажу честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре", - сказал Зеленский.

"Верим в это, надеемся и делаем все для этого с нашим дипломатическим войском, чтобы встреча в ближайшее время состоялась", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что для него окончание войны и возвращение всех пленных является приоритетной задачей как для президента.

"Формула Штайнмайера и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться и приниматься решения лидерами четырех стран. Мы должны обсудить все пункты Минских договоренностей", - заявил президент.

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"Мы действительно будем готовиться к "нормандскому формату "... Мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. И для меня это самое главное. Поэтому я обещать ничего не хочу. Ближайший шаг мой - это встреча в "нормандском формате". И я верю, что мы на этой встрече сможем решить много сложных ключевых элементов Минских договоренностей. я считают это будет ближайший контакт с президентом РФ, - по поводу сроков, я имею в виду, ближайший ", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о готовности Зеленского принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) в этом месяце.

Вновь назначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен выразил надежду на проведение до конца сентября этой встречи, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что политическая воля для проведения встречи есть, однако саммиту должна предшествовать предметная подготовка.