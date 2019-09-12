В США планируют увеличить помощь в сфере безопасности для Украины в 2020 году - Тейлор

По словам поверенного, в этом году США не будут сокращать объем помощи в сфере безопасности для Украины.

В Соединенных Штатах Америки планируют увеличить помощь в сфере безопасности для Украины в 2020 году.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, сказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

В частности, Тейлор отметил, что сейчас США не будут сокращать объем помощи в сфере безопасности для Украины. "Мы будем продолжать сохранять помощь на том же уровне", - заявил Тейлор.

В то же время, по его информации, в Сенате обещают выделить больший объем помощи для Украины в следующем году. "В следующем году Конгресс, вероятно, выделит больше", - подчеркнул Тейлор.

Тейлор заявил, что бюджетный пересмотр помощи для Украины завершен и никакого негативного влияния на объемы помощи для Украины нет.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности - министру обороны Марку Эсперо и тогдашнему советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джону Болтону - пересмотреть программу финансирования на поддержку сферы безопасности Украины.

Из-за пересмотра программы финансирования для Украины приостанавливалась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов на помощо в сфере безопасности для Украины. Средства не могли расходоваться, пока проходил пересмотр программы финансирования. Срок использования этих средств истекает 30 сентября этого года.

Пересмотр помощи для Украины также появился на фоне широких внутренних дебатов в США относительно того, следует ли прекратить или сократить миллиарды долларов, выделяемых на зарубежную помощь.