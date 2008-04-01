Яценюк безнадежно опаздывает на завтрак к Бушу?
11:03, 01 апреля 2008Политика
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Спикер уговоривает депутатов голосовать
Как сообщал УНИАН, одной из «изюминок» государственного визита Дж.БУША в Украину будет государственный завтрак от имени Президента Украины и его жены Екатерины ЮЩЕНКО. Он должен начаться в 11.15. На завтрак приглашен и спикер Арсений Яценюк. Однако в 11.03 он еще находится в сессионном зале и уговоривает депутатов проголосовать за отставку Костусева и Прутника.
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