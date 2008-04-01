Яценюк безнадежно опаздывает на завтрак к Бушу?

Как сообщал УНИАН, одной из «изюминок» государственного визита Дж.БУША в Украину будет государственный завтрак от имени Президента Украины и его жены Екатерины ЮЩЕНКО. Он должен начаться в 11.15. На завтрак приглашен и спикер Арсений Яценюк. Однако в 11.03 он еще находится в сессионном зале и уговоривает депутатов проголосовать за отставку Костусева и Прутника.