Геращенко: У Калашникова были значительные финансовые трудности
22:54, 16 апреля 2015Политика
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Перед убийством экс-регионал у Олега Калашникова были серьезные финансовые проблемы
Калашников имел серьезные финансовые проблемы / УНИАН
Об этом в эфире "5 канала" заявил нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко, пишет Еспресо.TV.
"По некоторым данным, у господина Калашникова были достаточно серьезные финансово-экономические трудности", - отметил Геращенко.
Нардеп также добавил, что следствие выясняет мотивы и прорабатывает несколько версий произошедшего.
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Напомним, вчера, 15 апреля, в 19.20 в Киеве по месту жительства было обнаружено тело депутата пятого созыва Верховной Рады от Партии регионов Калашникова Олега Ивановича. Причиной его смерти стало огнестрельное ранение.
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