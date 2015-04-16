Геращенко: У Калашникова были значительные финансовые трудности

Об этом в эфире "5 канала" заявил нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко, пишет Еспресо.TV.

"По некоторым данным, у господина Калашникова были достаточно серьезные финансово-экономические трудности", - отметил Геращенко.

Нардеп также добавил, что следствие выясняет мотивы и прорабатывает несколько версий произошедшего.

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Напомним, вчера, 15 апреля, в 19.20 в Киеве по месту жительства было обнаружено тело депутата пятого созыва Верховной Рады от Партии регионов Калашникова Олега Ивановича. Причиной его смерти стало огнестрельное ранение.