Николаевский облсовет признал Россию страной-агрессором

Николаевский областной совет поддержал обращение Верховной Рады Украины к международным организациям о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями, а Российскую Федерацию - страной-агрессором.

За соответствующее решение проголосовало 56 депутатов, 6 - «против», 2 «воздержались», передает пресс-служба "Народного фронта". Читайте такжеЗапорожский облсовет признал Россию страной-агрессором Также Николаевский облсовет поддержал требование освободить всех пленных, которых удерживает Россия.

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