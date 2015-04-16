Николаевский облсовет признал Россию страной-агрессором
19:22, 16 апреля 2015Политика
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Николаевский областной совет поддержал обращение Верховной Рады Украины к международным организациям о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями, а Российскую Федерацию - страной-агрессором.
Николаевский облсовет поддержал решение ВР / news.pn
За соответствующее решение проголосовало 56 депутатов, 6 - «против», 2 «воздержались», передает пресс-служба "Народного фронта".
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Также Николаевский облсовет поддержал требование освободить всех пленных, которых удерживает Россия.
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