СДПУ(о) идет в Киевсовет

Решение принято на заседании политбюро

Социал-демократическая партия (объединенная) решила принять участие в выборах Киевского городского совета и мэра Киева. Об этом сообщила пресс-служба партии. Соответствующие решение было принято на очередном заседании политбюро СДПУ(о) 29 марта. На заседании также был одобрен проект декларации принципов объединения левых сил, предложенный координационным советом Круглого стола левых политических сил. Дело

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