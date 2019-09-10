Спорт, шаурма и иностранные языки: адвокат рассказал, как моряки коротали время в плену

Адвокат рассказал, как военнопленные моряки проводили время в заключении.

Украинские моряки во время плена в России занимались спортом, проводили время за чтением книг и осваивали кулинарные умения.

Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал адвокат моряков Николай Полозов.

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«Многие из них занимались спортом, вот, например, Денис Гриценко, сидел одно время с каким-то сокамерником, очень таким полным человеком, который кроме как лежать и смотреть телевизор, не делал вообще ничего. И он понял, что, если будет существовать в таком же режиме, быстро превратится в него. Это для Дениса стало мотивирующим фактором, соответственно, он набрал себе пакеты, нагрузил их каким-то песком или чем-то еще, и поднимал, надевал, бегал с ними, чтобы нагрузка была», – рассказал Полозов.

Адвокат уточнил, что все это происходило в условиях камеры или на прогулке. «Кто-то из моряков учит иностранные языки, в «Лефортово» есть библиотека, им присылали еще какие-то книги на иностранных языках, учебники, чтобы они не теряли время даром. Например, Вячеслав Зинченко научился в условиях следственного изолятора с помощью кипятильника крутить шаурму. Он заказывал себе лепешку, ему передавали какие-то овощи, он все это крутил, грел. И очень неплохо получалось. Кто-то из моряков, по-моему, Терещенко, получив в передаче перец болгарский и какую-то мясную продукцию, по всей видимости, это колбаса или что-то другое – в чайнике готовил фаршированный перец. У кого-то из моряков плохо работал телевизор, и он из металлической вешалки антенну для телевизора смастерил. В «Лефортово» развлечений мало, полагается часовая прогулка, раз в неделю банные процедуры, все остальное время – это пребывание в камере, если не вызывают на следственные действия, не происходит встреч с консулами или адвокатами или не вывозят в суд. Мы тогда постоянно шутили, что сейчас они из пластиковых бутылок и вешалок себе вертолет соорудят и улетят из этого «Лефортово», – вспомнил Полозов.