Депутатам будут возвращать запросы, если те их не будут подписывать самостоятельно – Разумков

Для выполнения полномочий депутаты получили соответствующие бланки.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал народных депутатов в своих обращениях и запросах использовать только собственноручные подписи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании ВР.

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Обращаясь к депутатам, Разумков отметил, что для выполнения депутатских полномочий им были выданы бланки народных депутатов.

"Обращаю ваше внимание, что согласно статье 24 закона Украины "О статусе народного депутата Украины" народные депутаты обязаны использовать депутатские бланки только для официальных запросов, обращений и писем, которые подписываются ими собственноручно", - подчеркнул он.

По словам Разумкова, в случае обращения депутатов к Кабинету министров, согласно регламенту, не подлежат регистрации документы, подготовленные с использованием факсимильного воспроизведения подписи лица.

"Такие документы секретариат Кабинета министров возвращает адресату без рассмотрения. Поэтому я прошу вас в работе не использовать так называемые факсимиле, а подписывать документы собственноручно. Со своей стороны, даю поручение Аппарату Верховной Рады Украины не регистрировать документы, подготовленные с использованием факсимильного воспроизведения подписи лица", - призвал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде депутаты рассмотрят президентские законопроекты относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда и по совершенствованию отдельных положений уголовного процессуального законодательства. В повестке дня также ряд экономических вопросов.