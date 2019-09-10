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Рада сегодня рассмотрит законопроект об импичменте (прямая трансляция)

09:57, 10 сентября 2019
Политика
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Сегодня ВР будет рассматривать ряд важных вопросов / фото УНИАН

Сегодня Верховная Рада Украины в первом чтении рассмотрит внесенный главой государства законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент) (№1012).

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня также депутаты рассмотрят президентские законопроекты относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда и по совершенствованию отдельных положений уголовного процессуального законодательства.

Кроме того, планируется рассмотреть президентский законопроект относительно реформы органов прокуратуры.

Вместе с тем в сегодняшней повестке дня заседания парламента также ряд экономических вопросов. В частности относительно уменьшения давления на бизнес, совершенствования публичных закупок и детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

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Теги: #Верховная Рада