Рада сегодня рассмотрит законопроект об импичменте (прямая трансляция)

Также в сегодняшней повестке дня заседания парламента предусмотрен ряд экономических вопросов.

Сегодня Верховная Рада Украины в первом чтении рассмотрит внесенный главой государства законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент) (№1012).

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня также депутаты рассмотрят президентские законопроекты относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда и по совершенствованию отдельных положений уголовного процессуального законодательства.

Кроме того, планируется рассмотреть президентский законопроект относительно реформы органов прокуратуры.

Вместе с тем в сегодняшней повестке дня заседания парламента также ряд экономических вопросов. В частности относительно уменьшения давления на бизнес, совершенствования публичных закупок и детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.