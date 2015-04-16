Геращенко об убийстве Бузины: Это отстрел свидетелей по делу Антимайдана

"Похоже, что отстрел свидетелей по делу Антимайдана продолжается", - написал Геращенко в своем Фейсбуке.

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"Всем, кто имел отношение к организации и финансированию Антимайдана или другим противоправным действиям против Майдана и чувствует угрозу жизни, просьба обращаться в правоохранительные органы, чтоб не последовать по пути Калашникова и Бузины", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, убийство журналиста Олеся Бузины было совершено около 13.20 в Шевченковском районе столицы на улице Дегтяревская возле дома, где он проживал.