Геращенко об убийстве Бузины: Это отстрел свидетелей по делу Антимайдана
14:59, 16 апреля 2015Политика
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Советник главы МВД Антон Геращенко заявляет, что убийство Бузины и Калашникова - это отстрел свидетелей по делу Антимайдана.
Олесь Бузина / Медіаняня
"Похоже, что отстрел свидетелей по делу Антимайдана продолжается", - написал Геращенко в своем Фейсбуке.
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"Всем, кто имел отношение к организации и финансированию Антимайдана или другим противоправным действиям против Майдана и чувствует угрозу жизни, просьба обращаться в правоохранительные органы, чтоб не последовать по пути Калашникова и Бузины", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, убийство журналиста Олеся Бузины было совершено около 13.20 в Шевченковском районе столицы на улице Дегтяревская возле дома, где он проживал.
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