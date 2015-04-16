Путин об угрозе войны России и Украины: это невозможно
14:27, 16 апреля 2015Политика
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Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что война России и Украины невозможна.
REUTERS
Об этом он заявил в ходе "прямой линии", отвечая на вопрос жительницы приграничного города РФ Гуково: "неужели будет война?", сообщает РИА Новости.
"Исхожу из того, что это невозможно", - сказал Путин.
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Он напомнил, что имели место отдельные эксцессы, связанные с тем, что украинские снаряды долетали до российской территории.
"Но и здесь я исхожу из того, что это можно отнести к случайностям, к несчастным случаям, а не к попыткам с сопредельной территории нанести какой-то ущерб нашим гражданам или объектам инфраструктуры", - сказал президент России.
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