Путин об угрозе войны России и Украины: это невозможно

Об этом он заявил в ходе "прямой линии", отвечая на вопрос жительницы приграничного города РФ Гуково: "неужели будет война?", сообщает РИА Новости.

"Исхожу из того, что это невозможно", - сказал Путин.

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Он напомнил, что имели место отдельные эксцессы, связанные с тем, что украинские снаряды долетали до российской территории.

"Но и здесь я исхожу из того, что это можно отнести к случайностям, к несчастным случаям, а не к попыткам с сопредельной территории нанести какой-то ущерб нашим гражданам или объектам инфраструктуры", - сказал президент России.