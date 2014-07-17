Порошенко поручил МИД отреагировать на обстрел военных с территории России

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты обстрелов украинских военных с территории Российской Федерации.

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Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео из города Гуково Ростовской области, которое выложили в сервис YouTube местные жители. На нем видно, как "Грады", размещенные в России, обстреливают украинскую территорию.