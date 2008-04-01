Регионалы обещают не блокировать сегодня ВР

Партия регионов не будет блокировать сегодня работу Верховной Рады, пообещал народный депутат Тарас Чорновил. Об этом он заявил накануне в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Также Партия регионов воздержится от участия в акциях протеста по поводу визита в Украину президента США Джорджа Буша. Так как тот встретится в Киеве с лидером «регионалов» и там Виктор Янукович донесет до него несогласие оппозиции с планами присоединения Украины к ПДЧ.

Проведение массовых акций всеукраинского масштаба против присоединения к НАТО Партия регионов запланировала на 3 апреля – к открытию Бухарестского саммита.

Тарас Чорновил отметил: «Мы не будем проводить завтра тоже никаких акций в связи с приездом президента Буша, хотя к нему у нас есть претензии и вопросов не меньше, чем у наших коллег. Больше того, мы согласились на встречу завтра лидера оппозиции, лидера Партии регионов Виктора Януковича с Президентом Бушем. Эта встреча состоится, и я надеюсь, она будет носить нормальный конструктивный характер, и не только будет односторонний монолог, а и Президент Америки услышит позицию второй стороны».

ICTV