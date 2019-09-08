"Россия должна немедленно освободить всех украинцев": Госдеп США прокомментировал обмен пленными

В Вашингтоне также ожидают видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной.

США призывают Россию освободить всех удерживаемых ею украинцев и хотят видеть признаки "более активного диалога между РФ и Украиной".

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

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"Соединенные Штаты приветствуют известие об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 пленных, удерживаемых Украиной. Мы постоянно призывали освободить 24 членов украинских экипажей, задержанных Россией после нападения на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также Олега Сенцова и других политических заключенных", - отмечают в Госдепартаменте.

В Вашингтоне ожидают от России немедленного освобождения всех остальных украинцев, включая представителей крымскотатарской общины, которые остаются незаконно заключенными.

"Мы хотели бы видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной. Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности дипломатическому решению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления либо являются фигурантами уголовных производств.

После прибытия освобожденных украинцев Зеленский заявил, что первый этап действий по прекращению войны на Донбассе реализован.