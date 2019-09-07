У Путина прокомментировали обмен пленными

Песков подтвердил, что в Россию, в частности, вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал он.

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Песков подтвердил, что в Россию, в частности, вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Других участников обмена он называть не стал.

"Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинские военнопленные моряки и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.