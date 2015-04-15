Томбинский: Украине стоит демонстрировать больше приверженности реформам

Об этом он сказал в интервью "Обозревателю".

"Все в ЕС видят стремление украинской власти проводить реформы в эти трудные времена. Мы действительно констатируем подлинную политическую волю (и амбициозный план с точки зрения программы правительства) украинских властей по поддержке европейского выбора своего народа, путем проведения реформ. Однако для того, чтобы ускорить процесс, Украине стоит проявить больше приверженности реформам на всех уровнях управления, а также на уровне их реализации", - сказал Томбинский.

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Он отметил, что Украина должна продемонстрировать "четкое и стабильное продвижение в направлении реформирования", это ускорит процесс получения безвизового режима и права членства в ЕС.