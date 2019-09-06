Арахамия ответил на требование России освободить боевиков

Давид Арахамия попросил учесть динамику ситуации.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что никто не станет освобождать пророссийских боевиков за счет национальных интересов.

Об этом Арахамия рассказал в эфире "Право на власть" на 1+1.

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Он попросил не "играть в Нострадамуса" и учесть динамику ситуации.

"Я точно могу сказать – у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет дальше – сейчас я буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", – сказал председатель фракции.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков неоднократно настаивал, что Украина в рамках минских договоренностей должна освободить всех боевиков самопровозглашенных "республик", а также предоставить оккупированным территориям особый статус.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.