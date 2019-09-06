Арахамия ответил на требование России освободить боевиков
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что никто не станет освобождать пророссийских боевиков за счет национальных интересов.
Об этом Арахамия рассказал в эфире "Право на власть" на 1+1.
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Он попросил не "играть в Нострадамуса" и учесть динамику ситуации.
"Я точно могу сказать – у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет дальше – сейчас я буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", – сказал председатель фракции.
Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков неоднократно настаивал, что Украина в рамках минских договоренностей должна освободить всех боевиков самопровозглашенных "республик", а также предоставить оккупированным территориям особый статус.
Как сообщал УНИАН, 5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.