Оккупанты прибегли к огневым провокациям на Донбассе - ВСУ понесли потери

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали позиции ВСУ неподалеку Талаковки, Новогнатовки, Водяного, Лебединского, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Пищевика, Авдеевки, Павлополя, Зайцево, Золотого и Южного.

5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Павлополя и Водяного.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября подразделение "Азова" понесло потери на Светлодарской дуге - от пули снайпера погиб Эдуард Шахов по кличке "Шах".