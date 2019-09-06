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Оккупанты прибегли к огневым провокациям на Донбассе - ВСУ понесли потери

07:31, 06 сентября 2019
Война
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Позиции украинских военных снова обстреливают / фото УНИАН

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Павлополя и Водяного.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября подразделение "Азова" понесло потери на Светлодарской дуге - от пули снайпера погиб Эдуард Шахов по кличке "Шах".

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Теги: #військові#Донбас#ЗСУ