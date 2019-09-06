Политолог объяснил, почему "нормандский формат" для Киева "безопасный и необходимый"

Аналитик считает, что переговоры в "нормандском формате" необходимы Украине.

Переговоры на саммите в "нормандском формате", которые должны состояться в будущем на уровне президентов, для Украины не только безопасны, но и необходимы.

Глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский в комментарии сайту "Сегодня" назвал причину.

Читайте такжеПутин: в ближайшее время Украина и Россия объявят о решениях по обмену пленными

После встречи Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и комплиментов в адрес российского президента, прозвучавшие в ходе нее, в нашей стране начали говорить, что встреча в "нормандском формате" может быть опасна для Украины, поскольку Запад может сыграть на стороне России.

"Мы должны понимать, что Украина, Германия и Франция не признают ни аннексии Крыма, ни оккупации Донбасса, они владеют информацией, что российские войска как присутствовали на оккупированном Донбассе в 2014 году, так и сейчас присутствуют. А с другой стороны будет сидеть Россия, которая говорит, что "ихтамнет", которая находится под санкциями ЕС и США. В таком формате проводить переговоры для Украины не только безопасно, но и нужно", – отмечает Петр Бурковский.