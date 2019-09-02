Пристайко прибыл в Берлин на переговоры по организации саммита в "нормандском" формате

Визит в Берлин министр начал с переговоров с главой МИД Германии Гайко Маасом.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прибыл в Берлин для переговоров относительно предстоящей встречи в «нормандском формате» на высшем уровне.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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«Первый рабочий понедельник новоназначенного министра иностранных дел продолжается! Вадим Пристайко прибыл из Варшавы в Берлин, где примет участие в переговорах относительно предстоящей встречи на высшем уровне в Нормандском формате», - говорится в сообщении.

Отмечается, что визит в Берлин министр начал с переговоров с главой МИД Германии Гайко Маасом.

Как сообщал УНИАН, в декларации лидеров G7 по итогам саммита «Группы семи», который состоялся 24-26 августа во Франции, сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшие недели организуют саммит в «нормандском формате».

30 августа в Офисе президента Украины заявили, что внешнеполитические советники лидеров стран Украины, Германии, Франции и РФ 2 сентября в Берлине проведут встречу для организации саммита в «нормандском формате».

От украинской стороны во встрече примут участие новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.