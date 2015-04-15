СБУ расследует контрабанду оружия пограничной службой ФСБ

Об этом он сообщил во время заседания антикоррупционного комитета в среду, пишет Украинская правда.

"Что касается российских чиновников, в СБУ и мы отчитываемся в ВР, есть уголовное производство против руководителя пограничной службы ФСБ РФ о содействии и незаконном перемещении оружия, людей, боевиков, террористов через государственную границу", - сказал Наливайченко.

Читайте такжеСоветник Путина и высокопоставленные офицеры ФСБ были в Киеве во время расстрела Майдана - СБУ"В отношении других высокопоставленных чиновников, я знаю, что в МВД должен быть, кажется, относительно министра обороны РФ в них было уголовное производство, но я просил бы представителей МВД рассказать, что с этим уголовным производством", - сказал он.