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Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

11:53, 04 сентября 2019
Политика
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На некоторых из этих прокуроров жаловались люди во время встреч с президентом / фото УНИАН

Читайте такжеРябошапка назвал основной приоритет Генпрокуратуры на ближайшие годыКак сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Рябошапка 3 сентября подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

В ГПУ напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в регион некоторые участники разговора сетовали на работу прокурора области. А во время поездки в Житомирскую область президент подчеркивал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.

Как сообщал УНИАН, ранее Рябошапка уволил Матиоса с должности главного военного прокурора и исключил его из ГПУ.

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Теги: #ГПУ#Рябошапка