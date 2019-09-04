Новую работу придется искать уже бывшим прокурорам Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокуроров четырех областей.

Читайте такжеРябошапка назвал основной приоритет Генпрокуратуры на ближайшие годыКак сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Рябошапка 3 сентября подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

В ГПУ напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в регион некоторые участники разговора сетовали на работу прокурора области. А во время поездки в Житомирскую область президент подчеркивал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.

Как сообщал УНИАН, ранее Рябошапка уволил Матиоса с должности главного военного прокурора и исключил его из ГПУ.