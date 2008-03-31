Генсек НАТО: заключение ПДЧ с Грузией и Украиной - это лишь вопрос времени

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР не исключил, что саммит Альянса в Бухаресте 2-4 апреля не примет решений по Грузии и Украине, однако отметил, что «вопрос заключения ПДЧ с Грузией и Украиной - это лишь вопрос времени».

Сегодня в интервью ведущим международным информационным агентствам Генсек НАТО заявил: "В НАТО не все решения саммитов готовятся заранее, многие должны принимать непосредственно лидеры стран-членов. Я не могу предвосхищать результаты саммита".

Он подчеркнул, что на саммите "не обсуждается вступление в НАТО Украины и Грузии". "Речь идет лишь о заключении с Грузией и Украиной Планов действий о членстве (ПДЧ), подписание которых означало бы, что страны НАТО считают эти государства достойными со временем присоединиться к Альянсу", - сказал Я. де ХООП СХЕФФЕР.

По его словам, даже если это решение не будет принято на саммите НАТО, его можно ожидать позднее. "Вопрос заключения ПДЧ с Грузией и Украиной - это лишь вопрос времени", - заявил Генсек Альянса, не исключив, что это время, возможно, еще не пришло, сообщает ИТАР-ТАСС.

"В вопросе Украины и Грузии мы придерживаемся трех основных принципов, - указал де ХООП СХЕФФЕР. - Во-первых, двери Альянса открыты для всех демократических стран. Во-вторых, решения о возможности страны пройти в эти двери принимаются исключительно на основании соответствия стран-претендентов критериям для вступления. В-третьих, решения принимаются исключительно странами НАТО, и ни одна третья сторона не имеет в этом вопросе право вето".

Генеральный секретарь Альянса признал, что Россия - "политический фактор в этом процессе, поскольку последовательно возражает против сближения Украины и Грузии с НАТО", однако "не участвует в процессе принятия решений" внутри Североатлантического Альянса. Он также признал, что "геополитическая обстановка в регионе учитывается при обсуждении возможностей предоставления ПДЧ Украине и Грузии", однако она - "не определяющий фактор в принятии решений".