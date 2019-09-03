Верховная Рада направила в КСУ законопроект об отмене адвокатской монополии

Законопроект предлагает внести изменения в статьи 131-2 Конституции Украины.

Верховная Рада Украины включила в повестку дня второй сессии ВРУ и направила на заключение Конституционного суда президентский законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (Об отмене адвокатской монополии)» (регистрационный номер 1013).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 337 народных депутатов Украины.

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский, выступая в сессионном зале, отметил, что предлагается внести изменения в статью 131-2 Конституции Украины.

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По его словам, на сегодняшний день исключительно адвокат осуществляет представительство интересов другого лица в суде, а у лица, которое является юристом, но не имеет свидетельства на занятие адвокатской деятельностью, таких полномочий нет. «А это фактически означает, что есть определенная монополизация рынка юридических услуг по представительству другого лица в суде со стороны исключительно адвокатов», - отметил он и добавил, что данным законопроектом эта монополия отменяется.

В то же время Вениславский подчеркнул, что остается норма о том, что исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения.

Он отметил, что в Переходных положениях Конституции есть норма о том, что с 1 января 2020 года представительство органов государственной власти и органов местного самоуправления в судах осуществляется прокурорами или адвокатами. По его словам, а это значит, что они будут лишены юридических возможностей представительства их интересов соответствующими штатными представителями этих органов, а вынуждены будут заключать соглашения о предоставлении адвокатских услуг и пользоваться исключительно услугами адвокатов.

Вениславский отметил, что эта норма, согласно законопроекту, отменяется.

Он подчеркнул, что, поскольку конституционная процедура является длинной, поэтому до 1 января 2020 года законопроект не может вступить в силу.

По его словам, 1 января органы власти на местах «столкнутся с проблемой необходимости представительства их интересов адвокатами». В то же время Вениславский надеется, что уже на следующей сессии законопроект будет окончательно принят, и органы власти на местах смогут представлять свои интересы в судах через профессиональных юристов.