Зеленский о затянувшейся на 20 лет отмене неприкосновенности: депутаты изобрели вечный двигатель (видео)

По словам президента, некоторые нардепы до последнего пытались сорвать голосование за снятие неприкосновенности.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил затянувшийся процесс отмены депутатской неприкосновенности с изобретением «вечного двигателя политической жизни».

Соответствующее заявление он сделал с трибуны парламента 3 сентября, выступая перед народными депутатами.

Читайте такжеВ Раду внесены уже 300 законопроектов, из которых 67 определены как неотложные - Разумков«Говорят, что наша наука в плачевном состоянии. Это неправда, потому что украинские депутаты сделали действительно гениальное открытие: они изобрели вечный двигатель, вечный двигатель политической жизни. Работает очень просто: сначала кандидаты в депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом народ забывает. А на следующих выборах кандидатам есть что обещать. Это работает почти 20 последних лет. Но этому гаджету время отправиться на свалку истории», – отметил Зеленский.

По его словам, накануне некоторые депутаты пытались сорвать голосование за снятие неприкосновенности.

«Я думаю, украинцы догадаются, кто эти люди, когда увидят поименный список голосования», – добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада планирует окончательно принять изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.