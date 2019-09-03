Фракция "ЕС" выразила свою позицию по отмене депутатской неприкосновенности

Во фракции предлагают полностью отменить неприкосновенность относительно криминальных преступлений, но, в соответствии с практикой Европейского Союза, оставить иммунитет в отношении политической деятельности, голосований и высказываний.

Сопредседатель фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко отмечает, что во фракции подготовили предложения к законопроекту, которым в Конституцию вносятся изменения относительно отмены депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам во время брифинга.

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В частности, ее спросили, как 3 сентября фракция “ЕС” будет голосовать за изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности с учетом предостережений, которые высказывали представители их фракции относительно этой законодательной инициативы.

Геращенко отметила, что их политсила подготовила своим коллегам, которые “стесняются сегодня признать очевидное, что есть оговорка Венецианской комиссии и Конституционного суда, наши предложения”.

“И мы им сегодня их посылаем. Нам очень важно получить их так же позицию”, - отметила парламентарий.

Вместе с тем Геращенко отметила, что "ЕС" выступает за снятие депутатской неприкосновенности. "В то же время, мы очень не хотим, чтобы мы дали основания некоторым депутатским группам, в этом даже парламенте, затем подать представление в Конституционный суд об отмене решения, которое будет проголосовано с серьезными нарушениями: с нарушениями как Регламента, так и неучтенной позиции мотивационной части самого Конституционного суда", - сказала Геращенко.

Отвечая на уточнение, в чем заключаются их предложения, депутат рассказала: "Мы настаиваем на том, чтобы депутатская неприкосновенность не распространялась на совершение народными депутатами Украины административных правонарушений, за которые предусмотрена ответственность в виде предупреждения, штрафа, общественных работ и/или лишения специального права . И также, народные депутаты Украины до вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении их не могут быть без согласия большинства от конституционного состава Верховной Рады задержаны или удерживаться под стражей или арестом. То есть, речь идет о том, что полностью отменяется неприкосновенность, которая касается уголовных преступлений, но остается иммунитет, как это в странах Европейского Союза относительно политической деятельности, голосований и высказываний. Собственно, такое мы предлагаем", - рассказала представитель "ЕС".

По словам Геращенко, это соответствует и выводам и рекомендациям Венецианской комиссии.