Рада сегодня должна окончательно отменить депутатскую неприкосновенность – Разумков

Разумков выразил надежду, что все народные депутаты проголосуют за этот законопроект, как и обещали своим избирателям.

3 сентября Верховная Рада рассмотрит семь законопроектов о внесении изменений в Конституцию с тем, чтобы направить их на заключение в Конституционный суд.

Читайте также"Оппоплатформа" не хочет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности из-за "моральных соображений"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил на брифинге.

“Будет еще семь законопроектов, связанных с изменениями в Конституцию. Мы должны будем их рассмотреть и направить в Конституционный суд Украины”, - сказал Разумков.

По его словам, речь идет о тех законопроектах, которые накануне рассматривал Комитет ВР по правовой политике.

Разумков напомнил, что 3 сентября парламент должен рассмотреть и окончательно принять изменения в Конституцию в части депутатской неприкосновенности.

Он выразил надежду, что все народные депутаты проголосуют за этот законопроект, как и обещали своим избирателям.