В «Слуге народа» рассчитывают, что завтра Верховная Рада отменит депутатскую неприкосновенность

По словам Корниенко, «Слуге народа» было психологически непросто выносить на голосование законопроект об изменениях в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности авторства бывшего президента и действующего нардепа Петра Порошенко.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко выразил надежду, что 3 сентября Верховная Рада окончательно примет президентский проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в Киеве.

Читайте такжеЗеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: появились подробности встречи

Отвечая на вопрос будут ли завтра окончательно проголосованы изменения в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности, он сказал: «Надеюсь, что да».

«Хоть нам было непросто, психологически, но мы приняли проект Петра Порошенко, который вносил Петр Порошенко, на который есть заключения Конституционного суда. Тогдашняя фракция БПП клялась на крови, на чем угодно, что она будет за него голосовать», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2017 года Верховная Рада VIII созыва направила в Конституционный суд для получения заключений два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над президентским законопроектом о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203/П1). Согласно проекту, ряд парламентских комитетов должен проработать предложения и поправки в соответствующий законопроект.

В тот же день депутаты не поддержали проект постановления № 6773/П1 относительно дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности № 6773, который инициировали более 150 депутатов.

Законопроектом № 7203 предполагалось исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что "народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

При этом оставалась бы норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Законопроектом предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ночью 30 августа Верховная Рада IX созыва предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203).

2 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять как закон предварительно одобренный президентский проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203).