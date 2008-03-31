Черновецкий: строительства, снискавшие скандальную славу, будут прекращены

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что распорядился прекратить действие незаконных решений Киевсовета предыдущего созыва о строительстве на территории Октябрьской больницы и на Пейзажной аллее.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Эти строительства, снискавшие скандальную и печальную славу, будут прекращены к ближайшей сессии Киевского городского совета. На сессии будет рассмотрено решение об отмене незаконных разрешений на строительство более двух десятков объектов, в том числе и на территории Пейзажной аллеи и Октябрьской больницы, за которыми стоят главные помощники лидера БЮТ – КУРОВСКИЙ и ГУБСКИЙ», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как отметил Киевский городской председатель, вопрос будет вынесен на открытое голосование.

Как сообщал УНИАН, ООО «Финансово-строительная компания Житло-Буд» в одностороннем порядке приняло решение прекратить строительство жилого дома по улице Шовковичной, 39/1-а в г. Киеве (на территории Октябрьской больницы).

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге.

"Компания «Житло-Буд» в одностороннем порядке приняла решение отказаться от строительства и направила соответствующее письмо господину ЧЕРНОВЕЦКОМУ о своем отказе. Я надеюсь, что господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ, получив отказ, не отдаст участок под строительство кому-нибудь из своих коллег, друзей или родственников», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время, первый вице-премьер подчеркнул, что для окончательного запрещения строительства высотного здания на территории Октябрьской больницы необходимо рассмотреть и проголосовать на сессии Киевского горсовета решение об отмене выделения этого участка под строительство.