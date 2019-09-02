Зеленский пригрозил еженедельно лишать судей мантий

Обновлением кадров в судебной системе будет заниматься новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости еженедельного кадрового очищения в судебной системе, прежде всего, это касается судей высших инстанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов сегодня в Киеве.

Он отметил, что парламент еще не принял законопроект по предотвращению блокировки работы Антикоррупционного суда чрезмерным количеством дел. "Я очень надеюсь, что это он сделает в ближайшие дни", - сказал президент.

По его словам, украинское общество требует от Антикоррупционного суда быстрого и качественного рассмотрения дел, касающихся топ-коррупционеров. "Большая часть экономических неудач в нашем государстве - тоже на совести нечестных судей", - сказал он.

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Зеленский отметил, что "из-за слабой судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и ее обновления".

"Наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами можно заставить исполнять закон. Такими решительными мерами являются еженедельные лишения судейских мантий недостойных высокого звания судей", - отметил президент и добавил, что очищение должно касаться всех и прежде всего судей высших инстанций.

Он также отметил, что до нового года должны быть заполнены еще более 200 вакансий. "Но это должна делать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время, согласно поданному мной законопроекту в ВР", - сказал президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает усиления антикоррупционных процессов в Украине осенью, с началом работы Высшего антикоррупционного суда и нового генерального прокурора.