Ющенко: со вступлением Украины в НАТО не возникает никаких новых угроз для России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью телеканалу ABC News (США).

Как сообщает пресс-служба главы государства, главные темы разговора - государственный визит в Украину Президента США Джорджа БУША, евроатлантическая интеграция нашего государства и перспективы присоединения к ПДЧ.

В.ЮЩЕНКО подтвердил, что в выборе евроатлантического направления интеграции для Украины «компонент безопасности является доминантным» и этот выбор направлен на национальные интересы.

«Со вступлением Украины в НАТО не возникает никаких новых угроз для России», - уверен Президент, добавив, что позиция стран-членов НАТО, которые сейчас не выразили поддержку намерениям Украины присоединиться к ПДЧ, «не является проблемой наших двусторонних отношений».

Глава государства выразил уверенность в том, что во время саммита НАТО в Бухаресте Украина получит позитивный сигнал относительно ПДЧ, допустив, что ответ Альянса может окончательно сформироваться во время самого саммита.

Интервью выйдет в эфир телеканала в трех основных выпусках новостей 31 марта и 1 апреля. В частности его можно будет посмотреть в вечерних новостях, которые имеют одну из самых больших по количеству аудиторий США - около 8 миллионов зрителей. Кроме того, интервью будет транслироваться на радио и будет размещено на сайте телекомпании.

Интервью провел корреспондент ABC News в Вашингтоне с 2004 года Дэвид КЕРЛИ - обладатель двух премий Гремми (самая престижная в США награда в области телевидения).

* * * ABC News (Эй-Би-Си Ньюз) - один из трех самых популярных информационных ресурсов в США, основанный в 60-х годах ХХ века. В ABC News входят телеканал, радиостанция и интернет-сайт, которые работают в круглосуточном режиме. Некоторые теле- и радиопрограммы компании транслируются в Великобритании (совместно с телеканалом Би-Би-Си) и Австралии.

ABC News имеет разветвленную корреспондентскую сеть по всему миру.