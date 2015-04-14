Один из организаторов захвата Луганской СБУ живет в Германии и материально помогает боевикам - журналист
15:26, 14 апреля 2015Политика
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Один из организаторов захвата Луганского СБУ прошлой весной - гражданин Германии Алексей Рильке, - которого правоохранители задержали в мае 2014 года, сейчас находится в Германии и присылает оттуда гуманитарную помощь сепаратистам.
Алексей Рильке / кадр видео youtube
Об этом сообщил донецкий журналист Денис Казанский в Facebook.
По его данным, Рильке вчера прислал партию "гуманитарки" в Стаханов.
Читайте такжеГод назад началась АТО"Хотелось бы услышать по этому поводу комментарии наших правоохранителей", - заявил Казанский.
Как сообщал в 2014 году луганский ресурс 064, Аваков назвал Рильке одним из наиболее радикальных террористов, действовавших в Украине.
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