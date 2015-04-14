Один из организаторов захвата Луганской СБУ живет в Германии и материально помогает боевикам - журналист

Об этом сообщил донецкий журналист Денис Казанский в Facebook.

По его данным, Рильке вчера прислал партию "гуманитарки" в Стаханов.

Читайте такжеГод назад началась АТО"Хотелось бы услышать по этому поводу комментарии наших правоохранителей", - заявил Казанский.

Как сообщал в 2014 году луганский ресурс 064, Аваков назвал Рильке одним из наиболее радикальных террористов, действовавших в Украине.