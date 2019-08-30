После ухода из политики Виталий Хомутынник намерен заниматься общественной деятельностью и бизнесом.

Виталий Хомутынник возглавил инвестиционный фонд Cascade, где он ранее был бенефициаром.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Закончился важный этап в моей жизни в качестве политика. Далее я буду заниматься общественной деятельностью и бизнесом, с сегодняшнего дня возглавлю инвестиционный фонд Cascade», - написал Хомутынник.

Он также прокомментировал первое заседание нового парламента.

«Когда я в 2002 году впервые избрался по мажоритарному округу от города Макеевки, то был самым молодым депутатом парламента. Тогда мне казалось, что должно пройти минимум лет сорок пока я стану сверстником с руководством страны. Сегодня президенту, главе парламента и премьеру плюс-минус 40 лет, как и большинству депутатов. И молодость это их главное отличие от всех предшественников - не только в плане жизненной энергии, но и кругозора, интересов, подходов. Надеюсь, новая политическая команда власти использует эту свою сильную сторону по максимуму», - уточнил он.