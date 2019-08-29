Рада объявила перерыв на полчаса

Об этом в сессионном зале заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

В Верховной Раде объявлен перерыв на 30 минут для заседания комитетов, которые должны подготовить следующие вопросы для рассмотрения на заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

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“Поскольку обсуждение следующих вопросов требует соответствующих решений комитетов, мы просим объявить перерыв на 30 минут для того, чтобы собрались комитеты из правоохранительных органов, регламентный комитет, а также комитет по правовой реформы – с тем, чтобы они приняли решения, которые мы заслушаем по следующим вопросам”, - объявил Стефанчук.

В то же время, когда происходило объявление о том, где будут заседать комитеты, были названы еще комитет по вопросам финансов и экономики.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде VIII созыва проходит первое заседание. Новоизбранные депутаты утром приняли присягу.