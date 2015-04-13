Климкин обсудил с главой МВД Германии вопрос либерализации визового режима для украинцев
17:10, 13 апреля 2015Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с министром внутренних дел ФРГ Томасом де Мезьером вопрос либерализации Европейским Союзом визового режима для украинцев.
Павел Климкин / УНИАН
Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил на своей странице в Twitter.
«Pavlo Klimkin обсудил с главой МВД ФРГ Т. де Мезьером вопрос либерализации визового режима», - написал посол.
Читайте такжеКлимкин прибыл в Берлин для участия в переговорах с главами МИД Германии, Франции и России
Как сообщал УНИАН, Климкин прибыл в Берлин для участия во встрече в переговорах с главами МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, Франции Лораном Фабиусом и России Сергеем Лавровым по урегулированию ситуации на Донбассе.
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