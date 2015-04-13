Климкин обсудил с главой МВД Германии вопрос либерализации визового режима для украинцев

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил на своей странице в Twitter.

«Pavlo Klimkin обсудил с главой МВД ФРГ Т. де Мезьером вопрос либерализации визового режима», - написал посол.

Читайте такжеКлимкин прибыл в Берлин для участия в переговорах с главами МИД Германии, Франции и России

Как сообщал УНИАН, Климкин прибыл в Берлин для участия во встрече в переговорах с главами МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, Франции Лораном Фабиусом и России Сергеем Лавровым по урегулированию ситуации на Донбассе.