Адвокат: обмен заключенными между Украиной и РФ может состояться "даже сегодня"

Адвокат заявил, что обмен заключенными может произойти в любой момент.

Обмен пленными между Украиной и Россией должен состояться в ближайшее время, а информация о переносе сроков в настоящее время не подтверждена.

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"По моим данным, никаких изменений нет, и обмен должен произойти, возможно, даже сегодня. Мы ждем. Мой подопечный находится в сборном пункте и ждет", – заявил «Обозревателю» адвокат беркутовца Александра Саттарова Игорь Свинцицкий.

Так же на тот факт, что обмен вот-вот состоится, указывает и освобождение крымскотатарского активиста Бекирова. По данным Саттарова, его тоже будут менять.

Ранее адвокат Валентин Рыбин, который защищает нескольких осужденных в Украине человек, заявил, что обмен якобы откладывается на неопределенный срок из-за бюрократических процедур. По его мнению, президент Владимир Зеленский должен подписать Указ о помиловании. Без этого документа кандидаты на обмен не могут даже находиться в пункте сбора.

Однако, по словам Свинцицкого, его подзащитный уже на прошлой неделе в сопровождении СБУ отправился в пункт сбора в Харькове.

Московские адвокаты наших моряков до сих пор ситуацию не комментируют. Молчать начали после того, как стало известно, что обмен все-таки состоится. По их словам, они не хотят навредить ситуации.

"Адвокат Рыбин может говорить все, что ему хочется. Но мы ситуацию, как и раньше, не комментируем", – сказал российский адвокат Илья Новиков.

Другой защитник на условиях анонимности уточнил, что ни одна дата обмена не является окончательной и в любой момент ее могут отсрочить.