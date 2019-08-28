Обмен пленными между Украиной и РФ откладывается на неопределенное время – адвокат

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией откладывается на неопределенный срок.

Об этом сообщил адвокат ряда осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин, сообщает ТАСС.

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По его словам, обмен заложниками переносится, поскольку нет указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании.

Ранее адвокат Валентин Рыбин заявил, что российская и украинская стороны возобновляют подготовку к обмену удерживаемыми лицами. По его словам, обмен планируют провести до конца текущей недели.

Как сообщал УНИАН, в Кремле подтвердили контакты с Украиной по обмену пленными. По информации источников российских СМИ, Украина и Россия достигли предварительной договоренности об обмене удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33".