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Обмен пленными между Украиной и РФ откладывается на неопределенное время – адвокат

11:39, 28 августа 2019
Политика
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По словам адвоката, обмен пленными затягивается / фото: telegraf.com.ua

Об этом сообщил адвокат ряда осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин, сообщает ТАСС.

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По его словам, обмен заложниками переносится, поскольку нет указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании.

Ранее адвокат Валентин Рыбин заявил, что российская и украинская стороны возобновляют подготовку к обмену удерживаемыми лицами. По его словам, обмен планируют провести до конца текущей недели.

Как сообщал УНИАН, в Кремле подтвердили контакты с Украиной по обмену пленными. По информации источников российских СМИ, Украина и Россия достигли предварительной договоренности об обмене удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33".

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Теги: #обмен пленными#обмен заложниками