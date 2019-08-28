Руслан Рябошапка: основные факты из жизни главного претендента на кресло генпрокурора

Имя Руслана Рябошапки называют среди тех, кто может вскоре занять одну из ключевых должностей – генерального прокурора.

С момента объявления результатов президентских выборов в Украине не прекращается обсуждение кадрового вопроса. Многих сегодня интересует, кто же займет основные должности в органах власти, в том числе и сменит на посту генерального прокурора Юрия Луценко.

Читайте такжеСМИ назвали главного претендента на пост генпрокурораОсновным кандидатом на место главы Генпрокуратуры при этом называют нынешнего заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку, который немалую часть своего трудового пути прошел в Министерстве юстиции.

Во время выборов президента Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского. С тех пор глава государства достаточно лестно о нем отзывается, называя его «крутым специалистом». Сам же Руслан Рябошапка в комментарии журналистам не отрицает того, что хотел бы и может стать новым генеральным прокурором: «Оцениваю 50 на 50% шансы. Либо стану, либо нет».

УНИАН предлагает познакомиться с основными фактами из жизни возможного будущего главы ГПУ.

Образование

Руслан Георгиевич Рябошапка родился 14 октября 1976 года в небольшом поселке городского типа Зеленогорское Одесской области. Там же он провел свои детство и юность.

В возрасте 17 лет переехал в столицу и поступил в Международный Соломонов университет, одно из ведущих негосударственных высших учебных заведений Украины. В 22 года он окончил вуз, получив квалификацию специалиста по правоведению.

Карьера

Сразу после получения высшего образования он устроился главным консультантом в Министерство юстиции и впоследствии проработал там около 12 лет до июня 2010 года на разных руководящих должностях. В частности, он возглавлял Центр правовой реформы и законопроектных работ, а также Департамент законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политики при Минюсте.

В июне 2010 года Рябошапка был назначен директором новосозданного Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета Министров Украины. Однако там он проработал недолго – в феврале 2011 года Бюро было ликвидировано.

С февраля 2011-го по октябрь 2013-го Руслан Рябошапка занимал должность заместителя директора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабмина.

После этого он до марта 2014-го руководил Департаментом анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации «Transparency International Украина».

Читайте такжеРябошапка рассказал, сколько времени нужно для преодоления коррупции в УкраинеВ 2014 году Руслан Рябошапка занимал должность заместителя Министра юстиции Украины. А в 2016-м – стал членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Сразу же после победы Владимира Зеленского на выборах президента Рябошапка вошел в руководство Администрации главы государства, которое вскоре было переименовано в Офис президента. На должности заместителя главы Офиса он находится по сей день.

Руслан Рябошапка – заслуженный юрист Украины, награжден почетной грамотой Кабинета министров.

Семья

Руслан Рябошапка женат на Алесе Андреевне Бартовщук. Воспитывает троих сыновей – Тимура, Марка и Луку. Все они имеют французское гражданство. Супруга работает на территории Евросоюза – в Европейском суде по правам человека с главным офисом во французском Страсбурге.

Согласно электронной декларации Рябошапки, в собственности у его жены во Франции – земельный участок площадью 440 кв. метров и жилой дом стоимостью не менее 12,3 миллиона гривен. Кроме того, на ней записано еще 50% земельного участка и квартиры в Новых Петровцах Киевской области.

Младшая сестра Рябошапки Людмила занимает должность заместителя начальника юридической службы «Укрзализныци».