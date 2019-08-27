Стефанчук допустил, что на первом заседании Рады депутаты будут голосовать руками

Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук сообщил, что в партии переживают, чтобы в первый день работы новоизбранной Верховной Рады не было воздействия на систему для голосования.

Новоизбранные народные депутаты на первом заседании парламента IX созыва 29 августа в случае сбоев в работе системы "Рада" будут голосовать "дедовским способом" - руками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что в связи с ситуацией вокруг системы "Рада" было общение с представителями Аппарата Верховной Рады, которые заверили, что "никаких сбоев в подготовке голосования не должно быть".

По словам Стефанчук, в партии переживают, чтобы в первый день работы новоизбранной Верховной Рады не было воздействия на систему для голосования.

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"Конечно, если такое случится, то мы перейдем к дедовскому способу голосования - голосованию руками. Мы для этого и создаем счетную комиссию, но очень надеемся, что "Рада-3" как работала, так и будет работать, с технической точки зрения и с юридической точки зрения", - подчеркнул Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 августа, на брифинге председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что 23 августа следователи СБУ и ГБР "заблокировали" работу компьютерного центра парламента.

Кроме того, он сообщил, что руководитель Аппарата ВР получил от ГБР письмо, в котором сообщается о расследовании производства по ст. 363 Уголовного кодекса Украины "по факту нарушения должностными лицами Аппарата Верховной Рады правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками Верховной Рады Украины".

Также сегодня, 27 августа, сотрудники СБУ и ГБР снова заблокировали работу технических служб парламента.

Торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва состоится 29 августа.