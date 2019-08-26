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"Чувствую какую-то угрозу": Кравчук признался, что ложится спать с пистолетом

04:57, 26 августа 2019
Политика
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Кравчук говорит, что привык спать с пистолетом / фото УНИАН

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Об этом он рассказал на телеканале NewsOne.

"Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает" – сказал Кравчук.

Как сообщал УНИАН, Кравчук объяснил, какая смысловая ошибка содержится в каноничной версии украинского гимна авторства Павла Чубинского.

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Теги: #Кравчук