"Чувствую какую-то угрозу": Кравчук признался, что ложится спать с пистолетом
04:57, 26 августа 2019Политика
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По словам Кравчука, он не может заснуть, если не достал из тумбочки и не положил пистолет около себя.
Кравчук говорит, что привык спать с пистолетом / фото УНИАН
Первый Президент Леонид Кравчук не чувствует себя в безопасности, поэтому ложится спать с пистолетом.
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Об этом он рассказал на телеканале NewsOne.
"Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает" – сказал Кравчук.
Как сообщал УНИАН, Кравчук объяснил, какая смысловая ошибка содержится в каноничной версии украинского гимна авторства Павла Чубинского.
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