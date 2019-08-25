"За заслуги, труд и доблесть": Зеленский отметил шахтеров государственными наградами

Горняков награждены за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала Украины и высокий профессионализм.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами по случаю Дня шахтера.

Об этом говорится в указе главы государства №624/2019.

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Так, одного человека наградили орденом «За заслуги» II степени, 4 человека - орденом «За заслуги» III степени. Орден княгини Ольги III степени вручен трем шахтерам, а орден «За доблестный шахтерский труд» III степени – 16 шахтерам. Медаль «За труд и доблесть» получили 13 человек.

Этим же указом одному шахтеру было присвоено почетное звание «Заслуженный горняк Украины», а 16 лицам - звание «Заслуженный шахтер Украины».

Горняки награждены за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм.

Как сообщал УНИАН, в последнее воскресенье августа традиционно в Украине отмечается День шахтера. В этом году профессиональный праздник шахтеров пришелся на 25 августа.