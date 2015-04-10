Крым из курорта превратился в гигантский склад оружия - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

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«Крым с курорта превращен в гигантский склад оружия», - цитирует Порошенко его пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время бюджет Крыма составляет 159 млрд рублей ($2,75 млрд).

Из них 125 млрд рублей ($2,15 млрд) - это чистые трансферты из российского бюджета. По сути, степень дотационности полуострова составляет 85% (дотационность Севастополя - 70%).