Крым из курорта превратился в гигантский склад оружия - Порошенко
14:34, 10 апреля 2015Политика
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Крым из курорта превратился в гигантский склад оружия.
Петр Порошенко / УНИАН
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
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«Крым с курорта превращен в гигантский склад оружия», - цитирует Порошенко его пресс-секретарь.
Как сообщал УНИАН, в настоящее время бюджет Крыма составляет 159 млрд рублей ($2,75 млрд).
Из них 125 млрд рублей ($2,15 млрд) - это чистые трансферты из российского бюджета. По сути, степень дотационности полуострова составляет 85% (дотационность Севастополя - 70%).
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