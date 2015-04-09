Порошенко назвал Сталина и Гитлера виновниками Второй мировой войны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного чествования с президентом Польши Брониславом Коморовским памяти жертв тоталитаризма.

"Забытые грехи - это грехи непрощенные. И когда речь идет о зверствах тоталитаризма, вопрос: помнить этот грех или нет, становится выбором: быть или не быть человеком ", - сказал Порошенко.

Глава Украинского государства отметил, что сегодня он и Коморовский пришли в Национальный историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы", чтобы сделать это, чтобы никто никогда не забыл ужасов, которые украинский и польский народы пережили в XX веке. "И чтобы, не дай Бог, никогда не повторились Бабий Яр, Быковня, Катынь, и чтобы никогда не повторились Холокост или Голодомор", - сказал Порошенко.

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Президент напомнил, "что советская империя в те времена превратила в Быковне всю Украину". "По прямому приказу Сталина и Берии, без всякого суда, без следствия тысячи польских офицеров, тысячи представителей интеллигенции были уничтожены в застенках НКВД и похоронены, в том числе, здесь, на залитой кровью земле, в Быковне", - сказал глава государства.

По его убеждению, "Быковнянские могилы" является "эхом черного сентября 1939 года, когда Гитлер вместе со Сталиным устроили кровавую бойню Второй мировой войны, а тогда попытались разделить и расколоть Европу. Трудно себе представить, но слова "аншлюз", "аннексия", "оккупация" и сейчас приобрели особую актуальность для Украины ".