Управление Госохраны считает, что Бушу в Украине ничего не угрожает

Управление Государственной охраны не видит никаких угроз безопасности пребывания в Украине, в частности в Киеве, Президента США Джорджа БУША.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник УГО Валерий ГЕЛЕТЕЙ.

«Оперативная обстановка в г. Киеве и в целом в Украине нормальная, стабильная и контролируемая, то есть никаких угроз нет и, думаю, не будет», - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.

При этом он заметил, что Управление Госохраны «в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, с представителями КГГА, с нашими американскими коллегами, я думаю, обеспечат безопасность Президенту США». Также В.ГЕЛЕТЕЙ проинформировал, что сейчас в связи с визитом Дж.БУША создан и работает координационный штаб. Кроме того, сотрудники Управления Госохраны, а также работники СБУ, в частности, отвечающие за антитеррористические проявления, сотрудники ГАИ, МВД переведены на усиленный режим работы. Начальник УГО напомнил, что для охраны общественного порядка в столице во время пребывания американской делегации МВД выделило 4 тыс. сотрудников.

Кроме того, В.ГЕЛЕТЕЙ проинформировал, что в связи с пребыванием Дж.БУША в Киеве будет перекрыто движение и ограниченно пребывание лиц на Софийской, Михайловской площадях, улицах Михайловской, Малой Житомирской, Прорезной, Лютеранской, Институтской, Банковой, а также частично будет ограничен доступ к улице Крещатик.

Начальник Управления Госохраны, обращаясь к киевлянам, которые живут и работают в указанных местах, попросил без неотложной необходимости не выходить на балконы, крыши, не открывать окна, не проводить фото-, видеосьемку. При этом он пояснил, что такие меры безопасности соответствуют международным нормам, и украинская сторона в соответствии с этими нормами несет полную ответственность за безопасность пребывания официальных делегаций.

При этом В.ГЕЛЕТЕЙ заметил, что Управление Госохраны в течение года принимает и обеспечивает безопасность около 100 официальных делегаций. «То есть, у нас есть определенный опыт обеспечения мер безопасности», - сказал он.