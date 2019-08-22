Порошенко снова вызвали на допрос в ГБР

Госбюро в целом расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Экс-президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований на 3 сентября.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Действительно, он вызван для допроса на 3 сентября. Больше ничего, к сожалению, не могу сообщить», - заявила она.

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Спикер ГБР отметила, что не имеет разрешения следователя на разглашение времени допроса, а также уголовного производства, в рамках которого он запланирован.

По словам Ивановой, ГБР в целом расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 25 июля экс-президент дал показания следователям Государственного бюро расследований по делу о купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

12 августа Порошенко был на допросе в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямый". После этого директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа. Экс-президент ответил, что не доверяет ГБР, но готов пройти полиграф в эфире канала "Прямый".