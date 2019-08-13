Суд разрешил допрос Порошенко на детекторе лжи

Накануне Порошенко заявил, что не доверяет ГБР и готов пройти допрос на полиграфе в прямом эфире.

Следователи Государственного бюро расследований получили судебное разрешение на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко с применением детектора лжи.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

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По ее словам, хотя следователи ГБР и получили судебное решение, которое позволяет провести допрос Порошенко с применением полиграфа, однако такой допрос возможен, если экс-президент даст согласие на него.

Также пресс-секретарь отметила, что проведение допроса с применением полиграфа возможно только в кабинете следователя ГБР и чтобы была соблюдена тайна досудебного следствия, а затем любые допросы с использованием полиграфа в прямом эфире телеканала "Прямой", как об этом заявлял Порошенко, или любой другой телеканала невозможны.

Как сообщал УНИАН, Порошенко вызвали 12 августа на допрос в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал" Прямой ".

Второй допрос экс-президента в ГБР длился 2:00.

После этого директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко будет проведено с применением полиграфа.

Порошенко ответил, что не доверяет ГБР, но готов пройти полиграф в эфире телеканала "Прямой".