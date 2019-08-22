Зеленский ввел двух правозащитников в рабочую группу по вопросам реинтеграции Донбасса

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел двух правозащитников в персональный состав рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы.

Указ №617/2019 "О внесении изменений к указу президента Украины от 7 августа 2019 года № 584" обнародован на сайте главы государства.

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Согласно документу, в состав рабочей группы вошли исполнительный директор общественной организации "Общественный холдинг "Группа влияния" Татьяна Дурнева и менеджер по адвокации общественной организации "Центр информации о правах человека" Елена Лунева.

Также указом утвержден в персональном составе рабочей группы директор общественной организации "Украинская правовая консультативная группа" Надежда Волкова.

Кроме того, в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, которые принимают участие в работе Комиссии по вопросам правовой реформы, введено трех человек. Это эксперт по правовым вопросам Международной организации развития права Людмила Выговская, руководитель юридической группы Международной организации развития права Дроздач Сергей и эксперт по правовым вопросам Международной организации права развитию Андрей Михеев.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Зеленский подписал указ, которым утверждаются положения о Комиссии по вопросам правовой реформы и ее персональном составе.