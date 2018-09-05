Боевики не показали наблюдателям ОБСЕ ликвидированного Захарченко

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не видели тел главаря "ДНР" Александра Захарченко и его охранника, которые погибли в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа. Об этом следует из отчетов миссии.

В отчете говорится, что взрыв произошел менее, чем в 200 метрах от офиса ОБСЕ в Донецке. Когда наблюдатели прибыли на место происшествия, то увидели, что район вокруг ресторана был огражден.

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Один из командиров боевиков рассказал им, что в результате взрыва погиб Захарченко, еще один боевик получил тяжелые ранения. Также им рассказали, что ранения получили еще девять человек.

3 сентября, на следующий день после похорон Захарченко, наблюдатели ОБСЕ уточняли информацию о пострадавших и погибших в результате взрыва. В морге Донецкой областной клинической больницы имени М. И. Калинина им рассказали, что к ним были доставлены тела главаря "ДНР" и его охранника. О других пострадавших в результате взрыва в больнице отказались рассказывать без разрешения боевиков.

Медики Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака рассказали, что к ним поступили шесть пострадавших от взрыва, но дополнительную информацию предоставить отказались.