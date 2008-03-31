Лавров: втягивание Украины и Грузии в НАТО приведет к геополитическому сдвигу

Втягивание Украины и Грузии в НАТО приведет к существенному негативному геополитическому сдвигу. Такое мнение высказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ в интервью газете «Известия».

Он подчеркнул, что США все более и более активно внедряются в постсоветское пространство: «Украина, Грузия - ярчайшие примеры. Если Украину и Грузию втянут в НАТО, это приведет к существенному негативному геополитическому сдвигу».

Также он отметил, что Россия видит, как Америкой ведется работа с центральноазиатскими государствами, в частности с Азербайджаном, с тем, чтобы пустить их энергоресурсы в обход России, «причем по маршрутам, которые опять-таки контролируются наиболее близкими к США режимами».

«Как нам действовать? Оказывать встречное давление на республики бывшего СССР? Это было бы неуважительно. Ведь они - суверенные страны, они имеют право выбирать своих внешнеполитических и внешнеэкономических партнеров», - подчеркнул С.ЛАВРОВ.

Он высказал мнение, что главным ответом на эти действия должна стать привлекательность России. «Привлекательность во всех смыслах - и в экономическом, и в политическом, и в культурном, и в том смысле, что мы страна, которая может предоставить добавленную стоимость к чьей-то безопасности. Мы этим занимаемся и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, и в рамках ЕврАзЭС, особенно в контексте создания таможенного союза. Есть экономическая привлекательность, есть привлекательность и с точки зрения обеспечения спокойствия, обороноспособности этих стран», сказал глава МИД России.

«Вот хотят построить газопровод "Набукко" - явно искусственно придуманный проект. Таков же и "Баку-Тбилиси-Джейхан" - не то что заведомо убыточный, но не имеющий пока продукта для его заполнения, с очень долгим сроком окупаемости, требующий вложения "длинных" денег. И это при том, что были варианты за "короткие" деньги получить те же самые дополнительные энергоресурсы для Европы», - считает министр.

По его словам, у России есть ответы, которые экономически более эффективны, и они их будут реализовывать. «"Голубой поток" уже работает. Прикаспийский газопровод, расширение газопровода "Средняя Азия-Центр", "Бургас-Александруполис", "Северный поток", "Южный поток" - все это опирается на рациональную экономическую базу. И, наверное, гибкость и дальновидность в вопросах ценообразования на центральноазиатский газ тоже имеют значение. Полагаю, что это хорошие примеры того, как нам нужно действовать. Мы должны пользоваться своими природоресурсными, географическими, транзитными преимуществами. Готовы к конкуренции, но пусть она будет честной», - подчеркнул министр.

В тоже время, С.ЛАВРОВ еще раз повторил, что вступление Украины в НАТО приведет к пересмотру экономических отношений: «Мы честно говорим, что это не может не иметь последствий, прежде всего в плане геополитическом, но и в экономическом тоже, потому что теснейшие связи сотен и сотен наших и украинских предприятий в сфере военно-промышленного комплекса, конечно, будут пересмотрены. Это произойдет также и потому, что НАТО будет требовать перехода на свои стандарты. А с российской стороны будут возникать вопросы насчет надежности всех этих партнерских связей с точки зрения нашей безопасности».