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Изгнанный Зеленским чиновник отказался от иска на президента (видео)

14:25, 11 июля 2019
Политика
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Зеленский выгнал Годунка с совещания

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский выгнал с совещания и назвал«разбойником», отказался от намерений подать на него в суд.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

«Я один из тех, кто призывал голосовать за нашего президента. Кто-то из его окружения подал неправдивую информацию и спровоцировал этот конфликт, это небольшое недоразумение, которое сегодня-завтра пройдет», — сказал Годунок.

По его словам, сложившаяся ситуация является провокацией, которую российские, а также подконтрольные Петру Порошенко СМИ используют для «расшатывания ситуации» в стране.

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«Я не хочу расшатывать ситуацию в стране, когда сегодня враждебные каналы и СМИ, которые принадлежат российским силам или бывшему президенту Порошенко, пытаются использовать ситуацию как провокацию, и продемонстрировать в плохом свете нашего президента», — добавил чиновник, которого глава государства обозвал«чертом».

Ранее сообщалось, что Зеленский во время встречи с руководителями Киевской области выгнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, заявив о его судимости.

В свою очередь Годунок заявил, что подаст на Зеленского в суд.

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Теги: #чиновник#Владимир Зеленский