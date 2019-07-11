Изгнанный Зеленским чиновник отказался от иска на президента (видео)

По его словам, сложившаяся ситуация является провокацией, которую российские, а также подконтрольные Петру Порошенко СМИ используют для «расшатывания ситуации» в стране.

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский выгнал с совещания и назвал«разбойником», отказался от намерений подать на него в суд. Об этом он заявил в своем видеообращении. «Я один из тех, кто призывал голосовать за нашего президента. Кто-то из его окружения подал неправдивую информацию и спровоцировал этот конфликт, это небольшое недоразумение, которое сегодня-завтра пройдет», — сказал Годунок. По его словам, сложившаяся ситуация является провокацией, которую российские, а также подконтрольные Петру Порошенко СМИ используют для «расшатывания ситуации» в стране.

Читайте такжеИзгнанный Зеленским чиновник голосовал за "честного президента" (фото)

«Я не хочу расшатывать ситуацию в стране, когда сегодня враждебные каналы и СМИ, которые принадлежат российским силам или бывшему президенту Порошенко, пытаются использовать ситуацию как провокацию, и продемонстрировать в плохом свете нашего президента», — добавил чиновник, которого глава государства обозвал«чертом».

Ранее сообщалось, что Зеленский во время встречи с руководителями Киевской области выгнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, заявив о его судимости.

В свою очередь Годунок заявил, что подаст на Зеленского в суд.